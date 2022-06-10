Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Георгий Соланович
В мире
Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России
Фото: МИД РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза против России. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в пятницу, 10 июня.

— Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, точнее, поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России, — передает слова президента РИА Новости.

22 мая Вучич заявил, что Сербия будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны об отказе от санкций в отношении России столько, сколько сможет. Немногим ранее сербский лидер отметил, что страна платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций против РФ. По словам президента, действия страны направлены на то, чтобы показать свою самостоятельность.

4 мая Вучич заявил, что страна не верит в политику санкций. По его словам, Сербия на протяжении многих лет была жертвой подобных ограничений, однако целью Белграда до сих пор остается вступление в Европейский союз.

Санкции Германия Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте