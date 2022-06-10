Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Фото: МИД РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза против России. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в пятницу, 10 июня.

— Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, точнее, поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России, — передает слова президента РИА Новости.

22 мая Вучич заявил, что Сербия будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны об отказе от санкций в отношении России столько, сколько сможет. Немногим ранее сербский лидер отметил, что страна платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций против РФ. По словам президента, действия страны направлены на то, чтобы показать свою самостоятельность.

4 мая Вучич заявил, что страна не верит в политику санкций. По его словам, Сербия на протяжении многих лет была жертвой подобных ограничений, однако целью Белграда до сих пор остается вступление в Европейский союз.