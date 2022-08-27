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Боррель сообщил о достижении договоренности между Сербией и Косово

Анастасия Колоскова
В мире
Боррель сообщил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Фото: flickr/european_parliament

Сербия и Косово достигли договоренностей о въездных документах. Об этом в субботу, 27 августа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности, — сказал чиновник.

Он уточнил, что соответствующие гарантии предоставила и премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбина Курти. Боррель поздравил стороны с урегулированием вопроса, передает ТАСС.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербское правительство готово частично принять требования Косова, которые касаются документов для въезда в страну. Для этого необходимы определенные условия и гарантии ЕС.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября.

Косово Жозеп Боррель Сербия
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