Истеричная реакция: отсоединения каких своих территорий боятся в Европе

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У огромного количества государств есть территории, которые потенциально хотели бы отделиться: например, в Италии это Сицилия и Сардиния, а в Испании — Каталония. Подобные регионы есть также в Азиатском регионе и даже в Америке, в будущем они могут попытаться добиться независимости при помощи референдумов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

— Много проблем было у Бельгии. Два с лишним года она была без правительства, потому что существовала угроза распада. Корсика во Франции регулярно заводит вопрос о своей независимости, в Италии — Сардиния и Сицилия. У Сербии есть проблема Косово. Даже в США в Техасе говорят о том, что независимость Техаса была утрачена несправедливо, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что Шотландия требует от правительства Великобритании повторного референдума. С аналогичным требованием к испанскому правительству прямо сейчас выступает Каталония, отметил политолог.

По словам Светова, в Турции большую проблему представляют районы, населенные курдами.

— Курды являются самым большим разделенным народом в мире: они живут не только в Турции, но и в Ираке и Сирии. Проведение референдумов может привести к возникновению нового государства Курдистан, а это — ночной кошмар для властей всех трех стран, — пояснил политолог.

Случаи успешных референдумов в Европе уже были, подчеркнул эксперт. Например, территория Саар ранее была объектом военных столкновений между Францией и Германией. После проведенного в 50-х годах XX века референдума Саар отошел Германии, заметил Светов.

В Азиатском регионе тоже не все в порядке, подчеркнул политолог.

— У Индии есть проблема Кашмира, у Пакистана — болезненная травма распада. Япония со своими островами мучается. У Южной Кореи есть мечты о воссоединении с Северной. Из крупных государств у всех есть такие проблемы, — пояснил собеседник «ВМ».

Недавние референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области вызвали гораздо более истеричную реакцию западных стран, чем референдум в Крыму, заметил специалист. Это связано в том числе с опасениями политиков: они понимают, что успешный пример в другой стране может вдохновить их собственные регионы на проведение референдумов, заключил политолог.