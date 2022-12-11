Вучич созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает национальное телевидение Сербии РТС.

По имеющейся у РТС информации, причиной такого решения Вучича послужил анонс премьер-министра самопровозглашенной республики Косово о проведении операции по устранению баррикад. Заседание пройдет в 21:00 по московскому времени.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан по подозрению «в терроризме».

Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

11 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападения на полицейскую миссию EULEX в непризнанном Косове.

Он также добавил, что EULEX продолжит координировать действия с властями Косова и миссией KFOR под эгидой НАТО для восстановления спокойствия в регионе.