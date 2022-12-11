Боррель: ЕС не потерпит нападения на свою миссию в Косове

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Евросоюз не потерпит нападения на полицейскую миссию EULEX в непризнанном Косове. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов, — написал он в Twitter.

Боррель также добавил, что EULEX продолжит координировать действия с властями Косова и миссией KFOR под эгидой НАТО для восстановления спокойствия в регионе.

8 декабря спецназовцы полиции непризнанного Косова вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу.

До этого сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.