Спецназ непризнанного Косова занял дамбу на севере края

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Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает сербское издание «Вечерне новости».

— Бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания, — говорится в сообщении.

На дамбе косовские силовики обнаружили измерявшего уровень воды охранника, которого они выгнали с объекта. По последним данным издания, силовики все еще находятся на дамбе.

Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Он был задержан по подозрению «в терроризме». Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

8 декабря спецназовцы полиции непризнанного Косова вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу.