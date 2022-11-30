«Пороховые бочки»: где в мире может вспыхнуть война в 2023 году

Фото: shutterstock

В замороженном состоянии находятся несколько десятков военных конфликтов по всему миру. В любой момент они могут вспыхнуть и перерасти в полномасштабные боевые действия. О главных «пороховых бочках» планеты — в материале «Вечерней Москвы».

Тайвань

Один из самых опасных потенциальных военных конфликтов связан с Тайванем. Остров находится под контролем Китайской Республики свыше 70 лет, но КНР и по сей день считает его своей территорией.

ООН, как и большинство стран мира (в том числе Россия и США), признает позицию материкового Китая. С 1980-х годов правительство КНР взяло курс на мирное объединение с Тайванем по принципу «одна страна — две системы». Вплоть до середины 2010-х годов эта стратегия постепенно воплощалась в жизнь.

Однако в 2016 году к власти на острове пришла проамериканская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с Цай Инвэнь. Лидер ДПП выступает против интеграции с КНР и считает, что Тайвань должен оставаться независимым государством.

В 2022 году риторика политиков по обе стороны Тайваньского пролива приобрела агрессивный характер. КНР все чаще проводит военные учения у берегов Тайваня, а власти острова просят США о военной помощи и регулярно предупреждают о скором вторжении большого соседа.

В свою очередь Штаты грозятся встать на сторону Тайваня в случае «беспрецедентной атаки». Их военные корабли несут дежурство в Южно-Китайском море и готовы вступить в бой при необходимости.

— Китай явно идет в лидеры мира, а США делают все, чтобы этого не произошло, — отмечает в беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Если формула «одна страна — две системы» не сработает, то будет серьезная война. В тайваньскую войну «влезет» много стран, в том числе США и Япония.

Косово

Балканы традиционно считаются главной «пороховой бочкой» Европы. Ныне самая опасная точка в регионе — Косово.

В 2008 году автономный край Косово и Метохия, где этническое большинство составляют албанцы, провозгласил независимость от Сербии и образование Республики Косово (со столицей в Приштине). Сербия, как и 94 из 193 стран ООН (в том числе Россия), эту независимость не признала.

В настоящее время Косово находится под местным самоуправлением. Для «обеспечения стабильности» в регионе находится контингент НАТО Kosovo Force (KFOR).

Время от времени ситуация в регионе обостряется. Одна из причин — ущемление прав сербов, проживающих на севере автономного края. Последний по хронологии конфликт разгорелся в августе 2022 года: местные власти собирались аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет защищать свой народ.

В какой-то момент Приштина даже начала стягивать спецназ на севере края. В итоге в конце ноября под давлением США косовары отыграли назад. Однако новое обострение — лишь вопрос времени.

— Этот конфликт будет ожесточенным, но вряд ли масштабным, — полагает Журавлев. — Балканы всегда были пороховой бочкой, но сегодня внимания к ним меньше. Иными словами, бомба рано или поздно взорвется. Однако запалом для более крупной бомбы, как это было в 1914 году, она, скорее всего, не станет.

Иран

После провала ядерной сделки (2018 год) и убийства генерала Касема Сулеймани (2019 год) и без того напряженные отношения между США и Ираном ухудшились еще сильнее.

На данный момент иранцы уже участвуют в нескольких антиамериканских коалициях. Так, в гражданской войне в Йемене они поддерживают повстанцев-хуситов. Последним противостоит правительство арабской страны, на стороне которого Штаты и Саудовская Аравия. Кроме того, Иран время от времени наносит удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

Поводом для прямого военного столкновения Вашингтона и Тегерана может стать ядерная программа. Иран все еще не отказался от идеи создать мощное оружие массового поражения. Чтобы ослабить ядерный потенциал Исламской Республики Иран, США могут нанести по ее территории авиаудары (это еще в 2021 году прогнозировали обозреватели журнала Foreign Policy).

При этом внутри Ирана неспокойно. С 17 сентября этого года в стране не утихают уличные протесты. Волнения начались после похорон 22-летней Махсы Амини. В протестных акциях принимают участие тысячи иранцев по всей стране. В знак солидарности с ними футболисты национальной сборной Ирана отказались исполнять гимн страны перед матчем чемпионата мира.

— Здесь «взрыв» может быть большой. Скорее всего, он затронет весь регион, — предположил Журавлев. — Если не на первом, то на втором этапе сюда подключатся и другие страны. Ведь Ближний Восток — главная нефтяная и газовая вышка мира.