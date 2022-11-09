«Это не просто шумиха»: глава Тайваня предупредила о скором вторжении Китая

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Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь уверена, что от Китая в настоящее время исходит реальная угроза вторжения на остров. Об этом она заявила в опубликованной во вторник, 8 ноября, беседе с журналистом издания The Athlantic.

— Это реально, что такая вещь может произойти с нами. Так что нам надо готовиться. Существует реальная угроза. Это не просто шумиха, — поделилась первая женщина-президент автономии с собеседником.

Глава республики не исключает варианта, при котором Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять какие-то шаги в отношении острова. При этом Цай Инвэнь заметила, что председателю КНР Си Цзиньпину нужно будет «дважды подумать, прежде чем НОАК будет действовать радикально», поскольку такие действия будут сопряжены с большими финансовыми затратами, пишет ТАСС.

Схожей с Цай Инвэнь позиции придерживается и главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, Вашингтон должен быть готов отреагировать на потенциальное вторжение армии КНР на Тайвань уже в 2022 году.