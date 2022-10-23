Главнокомандующий ВМС США призвал говориться к вторжению Китая на Тайвань

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США должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение армии КНР на Тайвань уже в 2022 году. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщил главнокомандующий ВМС Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей.

— Начало вторжения может произойти в 2022 году или теоретически в 2023. Я не могу этого исключить. Не хочу быть паникером, говоря это. Просто мы не можем закрыть на это глаза, — заявил он.

Свои опасения адмирал аргументировал тем, что «Пекин выполняет каждое свое обещание», процитировав заявление китайского лидера Си Цзиньпина о намерении поставить точку в тайваньском вопросе.

20 октября сообщалось, что народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 20 самолетов и три корабля. В министерстве островного государства отметили, что два самолета НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

16 октября председатель Китая Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения КНР с Тайванем. По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению с островным государством, но оставляет за собой возможность применения силы.