Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения КНР с Тайванем

Фото: Администрация президента РФ

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако оставляет за собой возможность применения военной силы для достижения своих целей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, 16 октября.

— Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил... выступающих за независимость Тайваня, — сказал в ходе своего доклада на XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

Председатель КНР подчеркнул, что военные меры не будут применены к большинству населения Тайваня.

Си Цзиньпин также отметил, что Пекин продолжит реформы армии, ставя своей целью получить вооруженные силы мирового уровня к 2027 году, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели также не исключил варианта применения силы для решения тайваньского вопроса. Он тогда отметил, что местным жителям острова не стоит беспокоиться.