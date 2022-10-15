В КНР не исключили применение силы для решения тайваньского вопроса

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В Китае не исключают вариант применения силы для решения тайваньского вопроса. Об этом заявил официальный представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Сунь Ели в субботу, 15 октября.

— Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистскую деятельность, — отметил он.

По словам Сунь Ели, задача Китая — мирное воссоединение, поэтому местным жителям Тайваня не стоит беспокоиться, пишут «Известия».

До этого предприниматель Илон Маск рассказал, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, однако можно попытаться его предотвратить. По мнению бизнесмена, руководство острова сумело бы достичь с Китаем куда более либеральных договоренностей, нежели Гонконг.

В свою очередь МИД Китая прокомментировал предложения основателя компании SpaceX. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин отметила, что КНР будет активно реагировать на попытки сепаратистов отколоть Тайвань.