Армия Китая направила 20 самолетов и 3 корабля к Тайваню

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 20 самолетов и 3 корабля. Об этом заявили в пресс-службе тайваньского Минобороны в четверг, 20 октября.

— По состоянию на 17:00 (12:00 по Москве — прим. «ВМ») 20 октября вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 20 самолетов и 3 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем, — говорится в сообщении.

В министерстве островного государства отметили, что 2 самолета НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива. В ответ на действия китайской стороны власти Тайваня активизировали воздушный патруль, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы, передает РИА Новости.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения КНР с Тайванем. По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению с островным государством, однако оставляет за собой возможность применения силы. Он также подчеркнул, что военные меры не будут применены к большинству населения Тайваня.