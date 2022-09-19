Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Иране начались демонстрации после смерти задержанной студентки

Елена Самойлова
В мире
В Иране начались демонстрации после смерти задержанной студентки
Фото: Unsplash

В Иране начались студенческие протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

Как отмечается, девушку задержали и доставили в отделение для разъяснительной беседы. Однако там у нее случился сердечный приступ, и жители обвинили в ее смерти представителей органов власти.

Вскоре иранки стали публиковать в социальных сетях видео, на которых отрезают себе волосы и сжигают платки, которые, согласно местному законодательству, должна носить каждая женщина в стране.

Кроме того, протестующие вышли на улицы с плакатами «Я протестую!» и «Я не хочу умирать!», скандируя лозунг «Свободу женской жизни!». Президент Ирана Ибрахим Раиси дал главе МВД поручение срочно провести расследование гибели Амини и выразил соболезнования ее семье.

Также к семье погибшей девушки прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдистане, передает РИА Новости.

17 сентября несколько тысяч демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона после акции движения «Патриоты».

Иран Смерть Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте