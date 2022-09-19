В Иране начались демонстрации после смерти задержанной студентки

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В Иране начались студенческие протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

Как отмечается, девушку задержали и доставили в отделение для разъяснительной беседы. Однако там у нее случился сердечный приступ, и жители обвинили в ее смерти представителей органов власти.

Вскоре иранки стали публиковать в социальных сетях видео, на которых отрезают себе волосы и сжигают платки, которые, согласно местному законодательству, должна носить каждая женщина в стране.

Кроме того, протестующие вышли на улицы с плакатами «Я протестую!» и «Я не хочу умирать!», скандируя лозунг «Свободу женской жизни!». Президент Ирана Ибрахим Раиси дал главе МВД поручение срочно провести расследование гибели Амини и выразил соболезнования ее семье.

Также к семье погибшей девушки прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции в Курдистане, передает РИА Новости.

17 сентября несколько тысяч демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона после акции движения «Патриоты».