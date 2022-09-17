Тысячи демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки Макрона

Несколько тысяч демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом стало известно в субботу, 17 сентября.
По имеющимся данным, 3 сентября прошла акция движения «Патриоты», на которой прозвучали призывы к отставке французского лидера. Митингующие вышли на улицы Парижа в поддержку «Патриотов».
Как отмечается, представители движения также ратовали за выход Франции из Европейского союза и Североатлантического альянса, передает РИА Новости.
Демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители прошли 5 сентября в Лейпциге.
Накануне министры по европейским делам Германии, Франции и Польши высказались о необходимости заново определить ключевые принципы политики Евросоюза в отношении России.
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