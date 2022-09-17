Тысячи демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки Макрона

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Несколько тысяч демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом стало известно в субботу, 17 сентября.

По имеющимся данным, 3 сентября прошла акция движения «Патриоты», на которой прозвучали призывы к отставке французского лидера. Митингующие вышли на улицы Парижа в поддержку «Патриотов».

Как отмечается, представители движения также ратовали за выход Франции из Европейского союза и Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители прошли 5 сентября в Лейпциге.

Накануне министры по европейским делам Германии, Франции и Польши высказались о необходимости заново определить ключевые принципы политики Евросоюза в отношении России.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать.