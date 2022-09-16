Министры ФРГ, Франции и Польши выступили за пересмотр политики ЕС в отношении России

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Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши высказались о необходимости заново определить ключевые принципы политики Европейского союза в отношении России. Соответствующее заявление говорится в совместном заявлении, распространенном МИД ФРГ в пятницу, 16 сентября.

Из документа следует, что происходящее на Украине знаменует собой поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией.

— Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России, — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что выступают за стратегический подход к урегулированию конфликта и к восстановлению Украины, а также надеются на участие международных партнеров к решению этих вопросов, передает РИА Новости.

Накануне читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали руководство Украины за требования о поставках военной техники.

Также читатели газеты высказали одобрение политике канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался поставлять Киеву тяжелое вооружение и РСЗО. Это решение вызвало гнев в США, поскольку оно может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.