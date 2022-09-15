«Маленькие дети»: немцы ответили на требование Украины о поставках военной техники

Фото: Pixabay

Читатели немецкой газеты Die Welt жестко высказались в отношении Киева за призывы к Берлину поставить танки.

Многие из комментаторов указали, что ждут от Украины инициативы по поводу проведения мирных переговоров, а не постоянных требований в сторону Германии.

— Мне надоели призывы Украины, наша страна разваливается. Позор для нас. И снова требует Украина. Это как маленькие дети... Я хочу... Я хочу... Я хочу, — цитирует пользователей РИА Новости.

Также читатели газеты высказали одобрение политике канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался поставлять Киеву тяжелое вооружение и РСЗО. Это решение вызвало гнев в США, поскольку оно может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией. Он уточнил, что если Киев получит от Вашингтона такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.