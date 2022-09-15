Die Welt: Заявление Шольца об отказе поставлять Украине технику вывело из себя США

Фото: bundeskanzler.de

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США. Об этом пишет немецкая газета Die Welt в четверг, 15 сентября.

— Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США, — говорится в сообщении.

Автор материала отметил, что в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.

По мнению журналиста, власти Германии согласились продолжить поставки вооружения из-за давления США. Это привело к тому, что Берлин направил Киеву тяжелое вооружение и РСЗО. Однако в одном из последних выступлений Шольц заявил, что ФРГ не станет отправлять БМП и танки, так как и американские власти этого не делают, передает РИА Новости.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что начало поставок на Украину американских баллистических ракет ATACMS чревато прямым втягиванием США в конфликт с Россией. Он уточнил, что если Киев получит от Вашингтона такое оружие, то в область возможного поражения попадут крупные города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры России.