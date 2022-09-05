В Лейпциге состоялся многотысячный митинг против роста цен на электричество и отопление

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В немецком городе Лейпциг в понедельник, 5 сентября, проходят демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители.

Партия «Левые» сообщила о сборе к семи часам вечера по местному времени (20:00 по Москве) на одной из центральных площадей города. На запрос РИА Новости в немецких правоохранительных органах не смогли озвучить примерное число участников митинга. По оценке работающих на месте немецких репортеров, в демонстрации принимает участие несколько тысяч недовольных граждан.

В специальном анонсе мероприятия на сайте партии говорится о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях и решениях властей республики. «Левые» отметили, что цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля.

Стоимость отопления выросла трехкратно, и вместо ограничения цен на газ федеральное правительство решило законодательно повысить цены, отмечается в сообщении политической силы.

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