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В Лейпциге состоялся многотысячный митинг против роста цен на электричество и отопление

Егор Провоторов
В мире
В Лейпциге состоялся многотысячный митинг против роста цен на электричество и отопление
Фото: Pixabay

В немецком городе Лейпциг в понедельник, 5 сентября, проходят демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители.

Партия «Левые» сообщила о сборе к семи часам вечера по местному времени (20:00 по Москве) на одной из центральных площадей города. На запрос РИА Новости в немецких правоохранительных органах не смогли озвучить примерное число участников митинга. По оценке работающих на месте немецких репортеров, в демонстрации принимает участие несколько тысяч недовольных граждан.

В специальном анонсе мероприятия на сайте партии говорится о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях и решениях властей республики. «Левые» отметили, что цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля.

Стоимость отопления выросла трехкратно, и вместо ограничения цен на газ федеральное правительство решило законодательно повысить цены, отмечается в сообщении политической силы.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать.

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