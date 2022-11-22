Госдеп США призвал косоваров отказаться от давления на сербское население

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Соединенные Штаты остались не удовлетворены результатами переговоров Белграда и Приштины с руководителем дипломатического блока Евросоюза Жозепом Бореллем по урегулированию ситуации на севере Косово. Об этом говорится в заявлении госдепа, распространенном в понедельник, 21 ноября.

По информации внешнеполитического ведомства, Вашингтон призывает стороны к немедленной деэскалации и взаимным уступкам. Также дипломаты требуют отказаться от провокаций и достичь «справедливого компромисса», пишет РИА Новости.

Боррель накануне организовал в Брюсселе встречу на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения обстановки в Косово. Однако в ходе переговоров сторонам не удалось прийти к компромиссу, о чем по итогам встречи заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он также подчеркнул, что Белград будет защищать сербский народ на территории Косово. Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ на север края. Утром во вторник, 22 ноября, там начинается выписывание штрафов за сербские госномера.