Вучич сообщил, что Приштина отправила спецназ полиции на север Косова

Фото: МИД РФ

Правительство самопровозглашенной республики Косово отправило полицейский спецназ на север государства, где преобладает население сербов. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места, — сказал он.

Сербский президент добавил, что ситуация в Косове оценивается как тяжелая. Возможность столкновения крайне высока. По его словам, власти самопровозглашенной республики планировали насильственные действия долгое время, передает РИА Новости.

Накануне Александр Вучич заявил, что косовско-албанские власти не отменят решение о штрафах за сербские номера, в результате чего произойдет резкое обострение ситуации в Косове и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер. По словам сербского президента, если Приштина начнет силой воплощать подобные действия, то обострение обстановки на севере республики неизбежно.