Вучич: Сербия будет защищать свой народ в Косово

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Сербия будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному законодательству в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель провел в понедельник, 21 ноября, в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Приштиной и Белградом на фоне обострения ситуации на Балканах. По итогам диалогов президент Сербии заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовских властей не дали результатов и теперь ожидается «нелегкий предстоящий период».

Вучич заявил, что никто не может изгонять сербский народ, убивать и ранить граждан этой страны. По его словам, власти будут вместе с населением в этом вопросе и «не оставят его в беде». Президент Сербии также добавил, что представители косовских сербов приедут в Белград на ночное совещание, пишет РИА Новости.

— Будем беречь мир, стабильность, но сербский народ должен знать – за ним стоит сербское государство в соответствии с международным правом, резолюцией 1244 Совбеза ООН, и всем тем, на что ссылаются западные партнеры, когда говорят о ситуации на Украине и других территориях в мире, — отметил сербский лидер. По словам Вучича, Приштина месяцами планировала насильственные действия в регионе.

Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ на север края. Утром во вторник, 22 ноября, там начинается выписывание штрафов за сербские госномера.