«Экономика сопротивления»: как Иран более 40 лет живет под санкциями

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Иран находится под санкциями Запада более 40 лет. За эти годы экономика страны претерпела ряд потрясений, но все же устояла. О том, как иранцы живут под санкциями, — в материале «Вечерней Москвы».

Революция и ссора с США

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, в результате которой свергли шаха Резу Пехлеви. Монарх сбежал из страны и находился под патронажем США. Новые иранские власти потребовали выдать им шаха, а заодно и вывезенные им богатства. Но Штаты отказались. После этого революционеры захватили американское посольство в Тегеране и продержали дипломатов в плену 444 дня.

В качестве ответной меры американцы ввели санкции против Исламской Республики Иран. С тех пор эти санкции то усиливались, то ослаблялись. Вокруг противостояния с американцами и навязываемыми ими западными ценностями выстроилась целая идеология.

— Пришедшие к власти клерикальные шиитские деятели во главе с аятоллой Хомейни выдвинули идею: главный враг, «шайтан номер один» — Соединенные Штаты, — рассказывает «ВМ» профессор, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Санкционные волны

В 1980-х экономика Ирана сильно истощилась из-за восьмилетней войны с Ираком. Ощутимый удар по стране нанесли и односторонние санкции США — эмбарго на иранскую нефть, заморозка активов в американских банках и запрет на поставки в республику целого ряда товаров.

В течение нескольких десятилетий Штаты корректировали санкционный режим в отношении Ирана. Страна постепенно к нему адаптировалась. Но в ХХI веке ограничительные меры против исламской республики приобрели уже международный масштаб. Все из-за ядерной программы, которую Иран начал активно развивать, что насторожило мировое сообщество.

Начиная с 2006 года ООН неоднократно предлагала Ирану согласовывать свою ядерную программу с требованиями МАГАТЭ. Но иранские власти отвергали все предложения. В итоге Совбез ООН принял шесть резолюций против ядерной программы Ирана. Четыре из них содержали санкционные меры.

— Иран не послушался Совбеза. И в 2011–2012 годы на него обрушилась очень мощная санкционная волна уже на общемировом уровне. Из главных ограничений — отключение от международной банковской системы SWIFT и запрет на экспорт иранской нефти, — напоминает профессор Сажин.

Из-за санкций экономика Ирана «ушла в пике». За три года ВВП страны сократился на 37 процентов — с 644 миллиардов долларов в 2012 году до 408 миллиардов долларов в 2015 году (данные Всемирного банка).

На фоне экономического кризиса власти республики стали более сговорчивыми. В 2015 году между Ираном и «Группой 5 + 1» (пять постоянных членов Совбеза ООН плюс Германия) была заключена сделка, которая официально называется «Совместный и всеобъемлющий план действий» (СВПД). В договоре среди прочего прописана обязанность Ирана допускать МАГАТЭ ко всем ядерным объектам.

С Ирана постепенно начали снимать санкции. В 2016–2017 годах экономика страны расцвела, показав рост почти на 20 процентов. Но это длилось недолго. В 2018 году Штаты вышли из «ядерной сделки» и ввели новые, еще более жесткие санкции против Ирана.

Затяжная рецессия

После 2018 года экономика Ирана вошла в рецессию. Страна вновь оказалась в изоляции: США пригрозили вторичными санкциями всем, кто устанавливал с ней какие-либо экономические связи.

В результате нескольких волн санкций в стране не осталось крупных международных компаний (ушла из Тегерана и российская «Зарубежнефть»). Налаженные в непродолжительный период «расцвета» торговые связи вновь оказались оборваны.

По данным Всемирного банка, в 2018–2021 годах среднегодовая инфляция в Иране составила 35 процентов. Красноречиво о положении дел в иранской экономике говорит и следующий факт: в стране действуют три курса обмена валюты — официальный, рыночный, а также курс для экспортеров и импортеров.

— Сейчас ситуация с экономикой в Иране сложная, — говорит профессор Сажин. — Но дело не только в санкциях. Иранские власти сами усиливают отрицательное влияние, недостаточно правильно выстраивая экономические процессы. К тому же в стране огромная коррупция.

Правительство Ирана пытается переломить негативный тренд и даже провозгласило «экономику сопротивления». Под ней подразумеваются меры по развитию внутреннего производства и нефтяной торговли с соседними странами.

Протесты иранцев и отношение к санкциям

С 17 сентября этого года в Иране не утихают уличные протесты. Волнения начались после похорон 22-летней Махсы Амини. Полиция задержала девушку за неправильное ношение головного платка, а во время допроса она погибла. В иранских соцсетях распространилась информация, что полицейские избили Махсу. По официальной версии властей, она умерла от сердечного приступа.

Так или иначе тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы выразить свой протест. Они требуют смягчить давление ислама на повседневную жизнь. Собеседник «ВМ» полагает, что в основе нынешнего протеста также лежит экономическая нестабильность в стране.

— За последнее время уровень жизни иранского населения резко упал, — говорит Сажин. — Примерно 60 процентов населения живет за чертой бедности. Разумеется, все это не способствует поддержке действующей власти.

В протестах активно участвует молодежь. Как отмечает востоковед, молодые иранцы умело обходят запреты и получают альтернативную информацию о происходящем в стране в интернете. Кстати, в Иране довольно высокий процент населения, пользующийся глобальной сетью, — 84 процента.

— Иранская молодежь сейчас смотрит на Запад. Ей уже это надоело. Да и не только молодежи. Многие люди, которые жили при шахе, считают, что тогда было гораздо лучше. Кстати, в 1970-е годы Тегеран называли Парижем Востока, — заключил Сажин.