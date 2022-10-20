Угроза ядерного удара: почему Израиль отказал в поставках вооружения Украине

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружение. Почему страна вдруг приняла подобное решение, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, Россия сейчас находится в хороших отношениях почти со всеми странами Ближнего Востока, и Израиль не является исключением, однако есть несколько факторов, которые оказывают на них негативное влияние. Он отметил, что российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому Израиль, принимая такое решение, стремится не усугубить собственные взаимосвязи.

Дело в том, что Израиль систематически нарушал договоренности с Россией в отношении Сирии, пояснил политолог:

— Россия заранее договаривалась с Израилем о том, что они будут предупреждать о нанесении ракетно-авиационных ударов по Сирии. Но Израиль сорвал эти договоренности, в результате чего сирийской ракетой был сбит российский самолет, что повлияло на наши взаимоотношения.

Также на ухудшение отношений с израильской стороной, по мнению специалиста, повлияла смена премьер-министра Нетаньяху:

— Когда на должность премьер-министра Израиля вместо Нетаньяху пришел нынешний премьер, ориентирующийся на Джо Байдена, отношения с Россией стали резко ухудшаться.

Однако Марков отметил, что, несмотря на тенденцию к ухудшению отношений с РФ, Израиль заинтересован в сохранении связей и на это есть несколько очевидных причин:

Не хотят, чтобы Россия помогала Ирану

— Если Россия начнет поставлять в Иран современные противоракетные системы, это помешает плану Израиля нанести удар по их ядерной системе в случае необходимости, — рассказал Марков.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий может сделать Израиль безоружным против использования иранской атомной бомбы.

— То есть, по мнению Израиля, Россия буквально может помочь Ирану приобрести ядерное оружие и ударить по ним, — пояснил политолог.

Претендуют на защиту границ

По мнению эксперта, РФ позволяет сохранять договоренность о том, чтобы иранские отряды в Сирии не выходили за границы с Израилем.

— Если Израиль в отношении России будет вести себя агрессивно и враждебно, российские вооруженные силы просто освободят эту полосу и позволят занять границу Ирану, — отметил Марков.

Боятся создания атомной бомбы

— В конечном счете в случае ухудшения российско-израильских отношений Россия может оказать помощь в создании ядерной бомбы для решения израильско-иранского конфликта, — продолжил политолог.

Собеседник «ВМ» добавил, что Израиль вынужден балансировать в отношениях с Россией и Америкой, потому что американцы требуют наладить сотрудничество с ними, но это противоречит национальным интересам Израиля.

— Нынешнее правительство Израиля играет с огнем. Если Россия поможет Ирану в создании ядерной бомбы, то Израиль может быть уничтожен. Россия этого не хочет, но неудачная политика правительства Израиля может привести к катастрофе, — заключил Марков.