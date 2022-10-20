Угроза ядерного удара: почему Израиль отказал в поставках вооружения Украине

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружение. Почему страна вдруг приняла подобное решение, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.
По его словам, Россия сейчас находится в хороших отношениях почти со всеми странами Ближнего Востока, и Израиль не является исключением, однако есть несколько факторов, которые оказывают на них негативное влияние. Он отметил, что российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому Израиль, принимая такое решение, стремится не усугубить собственные взаимосвязи.
Дело в том, что Израиль систематически нарушал договоренности с Россией в отношении Сирии, пояснил политолог:
— Россия заранее договаривалась с Израилем о том, что они будут предупреждать о нанесении ракетно-авиационных ударов по Сирии. Но Израиль сорвал эти договоренности, в результате чего сирийской ракетой был сбит российский самолет, что повлияло на наши взаимоотношения.
Также на ухудшение отношений с израильской стороной, по мнению специалиста, повлияла смена премьер-министра Нетаньяху:
— Когда на должность премьер-министра Израиля вместо Нетаньяху пришел нынешний премьер, ориентирующийся на Джо Байдена, отношения с Россией стали резко ухудшаться.
Однако Марков отметил, что, несмотря на тенденцию к ухудшению отношений с РФ, Израиль заинтересован в сохранении связей и на это есть несколько очевидных причин:
— Если Россия начнет поставлять в Иран современные противоракетные системы, это помешает плану Израиля нанести удар по их ядерной системе в случае необходимости, — рассказал Марков.
Он подчеркнул, что подобное развитие событий может сделать Израиль безоружным против использования иранской атомной бомбы.
— То есть, по мнению Израиля, Россия буквально может помочь Ирану приобрести ядерное оружие и ударить по ним, — пояснил политолог.
По мнению эксперта, РФ позволяет сохранять договоренность о том, чтобы иранские отряды в Сирии не выходили за границы с Израилем.
— Если Израиль в отношении России будет вести себя агрессивно и враждебно, российские вооруженные силы просто освободят эту полосу и позволят занять границу Ирану, — отметил Марков.
— В конечном счете в случае ухудшения российско-израильских отношений Россия может оказать помощь в создании ядерной бомбы для решения израильско-иранского конфликта, — продолжил политолог.
Собеседник «ВМ» добавил, что Израиль вынужден балансировать в отношениях с Россией и Америкой, потому что американцы требуют наладить сотрудничество с ними, но это противоречит национальным интересам Израиля.
— Нынешнее правительство Израиля играет с огнем. Если Россия поможет Ирану в создании ядерной бомбы, то Израиль может быть уничтожен. Россия этого не хочет, но неудачная политика правительства Израиля может привести к катастрофе, — заключил Марков.