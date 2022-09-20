«Небольшие игры»: выгодно ли России поставлять газ в Иран

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Агентство Fars сообщает, что Иран планирует начать закупку газа у России в рамках соглашения между Газпромом и Иранской национальной нефтяной компанией. Так, через Азербайджан Иран начнет получать девять миллионов кубометров газа. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил выгоду данного соглашения для России.

Так, эксперт назвал данное количество газа небольшим. В общей сложности в Иран на ежегодной основе будут отправлять около трех миллиардов кубометров газа.

— Я думаю, это, скорее всего, небольшие игры, связанные с другими странами. Опять же, территория Азербайджана станет одной из таких. На сегодняшний день Баку и так периодически закупает российский газ, несмотря на то что он сам является экспортером природного газа. Но это было необходимо для создания баланса на своем рынке. Соответственно, на территории Азербайджана есть маршрут до Ирана, который теоретически можно использовать. Возможно, пройдет переконфигурация этого узла, — пояснил Кулагин.

При этом собеседник «ВМ» добавил, что Россия будет поставлять газ в те регионы Ирана, где в нем есть потребность, а Тегеран будет отдавать аналогичные объемы для отправки в страны, в которые Россия сможет поставлять и на этом заработать. Это и называется «своповыми поставками», разъяснил Кулагин.

— Практика своповых поставок достаточно распространена. Даже в Европе Газпром работал с другими европейскими компаниями подобным образом. У Ирана южные регионы, можно сказать, избыточны в плане природных ресурсов, а в северных регионах есть определенный дефицит в газе. Если дефицитные регионы Ирана будут получать газ из России при условии, что газ из избыточных регионов Ирана будет отдан российской стране для реализации в других странах, то это нормальная схема, представляющая взаимный интерес, — объяснил специалист.

Президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ. По его словам, Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в таком случае ожидает европейский рынок энергоресурсов.