Fars: Иран планирует начать закупку девяти миллионов кубометров газа у России ежедневно

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Иран планирует начать закупку газа у России в рамках соглашения между Газпромом и Иранской национальной нефтяной компанией. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщило агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти.

Уточняется, что импорт сырья будет осуществляться для нужд страны и своповых поставок в соседние государства. Так, через Азербайджан Иран начнет получать девять миллионов кубометров газа для собственной необходимости. Для других стран — порядка шести миллионов кубометров голубого топлива ежедневно.

Накануне стало известно, что без российского газа европейским государствам придется столкнуться с массовой приостановкой производственных мощностей. Из-за этого сокращение зависимости европейских стран от России в ближайшие годы вряд ли представляется возможным.

15 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси сообщил, что работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана находится в завершающей стадии. По его словам, он ознаменует отношения сотрудничества двух стран.