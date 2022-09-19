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Исследование: Евросоюз не сможет прожить 2023 год без российского газа

Егор Провоторов
В мире
Исследование: Евросоюз не сможет прожить 2023 год без российского газа
Фото: Pixabay

Без российского газа европейским государствам придется столкнуться с массовой приостановкой производственных мощностей. Ввиду этого, сокращение зависимости европейских стран от России в ближайшие годы вряд ли представляется возможным. Об этом сказано в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Согласно утверждениям специалистов, в текущем году Европа так и не смогла избавиться от российских энергоносителей, по этой причине пережить предстоящие холода, отказавшись от газа из РФ, она не сможет. Агентство отмечает, что странам ЕС необходимо либо сохранить импорт из России, или же сократить потребление «голубого топлива» на дополнительные 7-12 миллиардов кубометров, что возможно лишь при полной или частичной остановке некоторых секторов промышленности.

По данным РБК, авторы исследования отмечают, что страны ЕС уже и так остановили 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, на 25 процентов сократила выпуск алюминия и на пять процентов выплавку стали. Возможно, даже в случае «мягкой зимы» европейцам придется и дальше сокращать производство.

Накануне стало известно, что американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко увеличить поставки в страны Европы, которая рискует столкнуться с энергетическим кризисом предстоящей зимой.

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