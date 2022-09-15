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FT: Производители сланцевого газа в США не смогут нарастить поставки в Европу

Елена Самойлова
В мире
FT: Производители сланцевого газа в США не смогут нарастить поставки в Европу
Фото: unsplash

Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко увеличить поставки в страны Европы, которая рискует столкнуться с энергетическим кризисом предстоящей зимой. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В статье приводятся слова исполнительного директора нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда. Он заявил, что поставки американских энергоресурсов в ЕС резко увеличились из-за скачка цен, но экспорт практически достиг максимума.

— США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти, — подтвердил в интервью глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Он добавил, что американские поставщики не заинтересованы в увеличении добычи сырья, отдавая предпочтение формуле «меньше производства, больше прибыли», передает ТАСС.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что в скором времени Европа будет вынуждена принять решение о смягчении санкционной политики в отношении России, поскольку второй холодной зимы «они не выдержат».

США Энергетика поставки Европа
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