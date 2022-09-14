«Придется прийти на паломничество к Путину»: когда Евросоюз начнет смягчать санкции

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В МИД Венгрии заявили, что Европейский союз может «ослабить санкционное экономическое давление на Москву» с наступлением холодов. «Вечерняя Москва» узнала специалиста, действительно ли существует вероятность смягчения ограничений и когда их можно ожидать.

Как рассказал политолог Иван Мезюхо, теоретический вопрос о послаблении санкций со стороны стран ЕС необходимо рассматривать в двух аспектах:

Тактический — этот аспект не предполагает потепления в отношениях между ЕС и Россией.

Стратегический — в этом случае Европа задумается над изменением стратегии, потому что начнет осознавать плачевность собственного положения.

Мезюхо отметил, что в скором времени Европа будет вынуждена принять решение о смягчении санкционной политики в отношении России.

— Лидерам европейских стран придется смягчить санкции и прийти на паломничество к Путину, потому что второй холодной зимы они не выдержат, — подчеркнул политолог.

Он рассказал, что в случае недостатка энергетических ресурсов все «сказки» о международной изоляции РФ будут разрушены.

— Когда энергодефицит будет нарастать в ЕС, они придут к решению послабления санкционной политики. Смягчение может произойти уже в следующем году, — предположил Мезюхо.

Между тем Россия уже переориентировала поставки нефти в Азию, она пользуется там спросом из-за низкой цены. Индонезии российская нефть тоже может быть интересна: если ее поставки начнутся, в результате может возникнуть конфликт интересов между разными странами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя заявление президента Индонезии о возможности поставок нефти из России.