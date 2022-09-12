«Конфликт мирового уровня»: будет ли Россия поставлять нефть в Индонезию

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Россия уже переориентировала поставки нефти в Азию, эта нефть пользуется там спросом из-за низкой цены. Индонезии российская нефть тоже может быть интересна: если ее поставки начнутся, в результате может возникнуть конфликт интересов между разными странами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя заявление президента Индонезии о возможности поставок нефти из России.

Специалист отметил, что из-за геополитической ситуации в мире Россия начала поставлять больше нефти в азиатские регионы. Исключать возобновление поставок нефти в Индонезию нельзя, подчеркнул аналитик.

— Мы поставляем нефть в Китай, самый большой прыжок был в Индии: в какой-то момент были первыми по поставкам в Индию, хотя сейчас спустились на третье место после Ирака и Саудии. Думаю, мы еще поборемся. В ситуации, когда в Европе пытаются ввести эмбарго на российскую нефть и вместе с эмбарго — верхний потолок цен, будут рассматриваться и поставки в Индонезию, куда Россия уже когда-то поставляла нефть. Кроме того, сейчас Россия предлагает хорошую скидку по отношению к другим ближневосточным государствам, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, чем ближе будет введение потолка цен и эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе, тем больше Россия будет предлагать свою нефть на другие рынки и, скорее всего, с достаточно хорошей скидкой.

Цены на нефть из РФ в Азиатском регионе уже довольно привлекательны, заметил эксперт.

— Сейчас Россия дает скидку примерно в 20–25 долларов за баррель нефти марки Brent. На данный момент он стоит 92 доллара — значит, его стоимость со скидкой где-то от 67 до 72. Мы даем такую скидку, чтобы удержаться на новом рынке. Кроме того, страны опасаются санкций, поэтому покупатели закладывают риски в цену, — объяснил Демидов.

Как отметил эксперт, поставки российской нефти могли бы помочь Индонезии справиться с ростом цен на энергоресурсы. И нефть, и газ, и уголь в Индонезии значительно подорожали из-за ситуации в Европе, подчеркнул аналитик.

Собеседник «ВМ» заметил, что при выходе российской нефти на рынок Индонезии в регионе резко вырастет конкуренция.

— В Индонезии основным поставщиком был Ближний Восток, мы сейчас торгуемся с дисконтом по отношению к ним. Когда мы стали с дисконтом привозить нефть в Индию, Ираку тоже пришлось продавать дешевле, потому что у него сложная ситуация — в итоге у Ирака больше дисконт. Сейчас на этих рынках цена на нефть довольно низкая, что в итоге приведет к легкому ценовому конфликту внутри ОПЕК+. А если еще и Иран выйдет, то будет конфликт мирового уровня. Я уверен, что где-нибудь в ноябре состоится встреча ОПЕК+, на которой Ирак, Саудия и Россия должны будут договориться о ценах, — заключил Демидов.

На фоне роста цен на энергоносители Индонезия рассматривает вариант закупок нефти в России. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times.

— Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она дает лучшую цену — конечно, — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности организации поставок нефти из РФ.