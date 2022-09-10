«Посмотрим, кто сдюжит»: по кому ударит запрет США на морские перевозки российской нефти

Фото: depositphotos

Запланированный Соединенными Штатами запрет на транспортировку российской нефти по морю имеет цель вынудить Россию поставлять ресурс по низким ценам. Однако Россия при таком сценарии может сократить экспорт, что приведет к неконтролируемому росту цен на нефть на мировом рынке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Минфин США заявил, что Америка вместе с партнерами из «Большой семерки» и Евросоюза введет запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря этого года, нефтепродуктов — 5 февраля следующего года.

Собеседник «ВМ» отметил, что США явно пытаются заставить Россию продавать нефть максимально дешево.

— Каждая страна повышает ставки. США пытаются ввести эти ограничения и тем самым прощупывают почву: кто будет с этим согласен? Сможет ли Россия остановить поставки в те страны, которые выскажутся за введение потолка цены? Формально в США с 1 апреля запретили покупать российскую нефть, Канада ее не покупает. А ЕС с 5 декабря, когда войдет в силу решение о потолке цены, должен будет запретить импорт морским транспортом. Получается, что этой инициативой США должны заставить азиатские страны покупать нефть в рамках потолка цены на нее, — объяснил эксперт.

По словам Юшкова, совершенно непонятно, будут ли Китай и Индия — два крупнейших покупателя российской нефти — «слушаться» и давить на Россию, чтобы она продавала нефть согласно потолку цены.

В случае каких-либо ограничений Россия может приостановить поставки нефти, что в итоге приведет к росту цен в мире, уверен аналитик.

— США готовы закрепить эту идею на национальном уровне, а Россия предупреждает, что прекратит экспорт нефти. Если эту нефть пристроить не удастся, то мы сократим экспорт и цены на нефть уйдут вверх. Мы вполне можем увидеть 150 долларов за баррель и в этом плане посмотрим, кто сдюжит, — рассказал Юшков.

Как заметил аналитик, США и Европа уже сильно страдают от высоких цен на черное топливо: у них развивается инфляция, потому что они импортируют нефть.

Потолок цены может иметь для США обратный эффект, подчеркнул собеседник «ВМ».

— США хотят сделать так, чтобы Россия много экспортировала, но получала мал. И тогда цены на мировом рынке упадут, потому что Россия насытит мировой рынок. Но может быть и наоборот: Россия сократит экспорт, на мировом рынке цены будут высокие, а РФ все равно будет зарабатывать, потому что в тот же Китай мы много поставляем трубопроводным транспортом. Плюс останутся какие-то морские поставки, и большую часть убытков от снижения объемов экспорта мы компенсируем ростом цены, — пояснил аналитик.

В сложившейся ситуации возможен компромисс, при котором крупные китайские и индийские компании переуступят свои контракты более мелким, предположил Юшков. Это уже видно на примере санкционного режима: глобальные корпорации из того же Китая выполняют санкции США и ЕС и не ведут деятельность с Россией, но этот сегмент перехватывают более мелкие компании, не представленные на глобальном рынке. Санкции не затрагивают их, заключил специалист.