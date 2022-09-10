«Посмотрим, кто сдюжит»: по кому ударит запрет США на морские перевозки российской нефти

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Запланированный Соединенными Штатами запрет на транспортировку российской нефти по морю имеет цель вынудить Россию поставлять ресурс по низким ценам. Однако Россия при таком сценарии может сократить экспорт, что приведет к неконтролируемому росту цен на нефть на мировом рынке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Минфин США заявил, что Америка вместе с партнерами из «Большой семерки» и Евросоюза введет запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря этого года, нефтепродуктов — 5 февраля следующего года.
Собеседник «ВМ» отметил, что США явно пытаются заставить Россию продавать нефть максимально дешево.
— Каждая страна повышает ставки. США пытаются ввести эти ограничения и тем самым прощупывают почву: кто будет с этим согласен? Сможет ли Россия остановить поставки в те страны, которые выскажутся за введение потолка цены? Формально в США с 1 апреля запретили покупать российскую нефть, Канада ее не покупает. А ЕС с 5 декабря, когда войдет в силу решение о потолке цены, должен будет запретить импорт морским транспортом. Получается, что этой инициативой США должны заставить азиатские страны покупать нефть в рамках потолка цены на нее, — объяснил эксперт.
По словам Юшкова, совершенно непонятно, будут ли Китай и Индия — два крупнейших покупателя российской нефти — «слушаться» и давить на Россию, чтобы она продавала нефть согласно потолку цены.
В случае каких-либо ограничений Россия может приостановить поставки нефти, что в итоге приведет к росту цен в мире, уверен аналитик.
— США готовы закрепить эту идею на национальном уровне, а Россия предупреждает, что прекратит экспорт нефти. Если эту нефть пристроить не удастся, то мы сократим экспорт и цены на нефть уйдут вверх. Мы вполне можем увидеть 150 долларов за баррель и в этом плане посмотрим, кто сдюжит, — рассказал Юшков.
Как заметил аналитик, США и Европа уже сильно страдают от высоких цен на черное топливо: у них развивается инфляция, потому что они импортируют нефть.
Потолок цены может иметь для США обратный эффект, подчеркнул собеседник «ВМ».
— США хотят сделать так, чтобы Россия много экспортировала, но получала мал. И тогда цены на мировом рынке упадут, потому что Россия насытит мировой рынок. Но может быть и наоборот: Россия сократит экспорт, на мировом рынке цены будут высокие, а РФ все равно будет зарабатывать, потому что в тот же Китай мы много поставляем трубопроводным транспортом. Плюс останутся какие-то морские поставки, и большую часть убытков от снижения объемов экспорта мы компенсируем ростом цены, — пояснил аналитик.
В сложившейся ситуации возможен компромисс, при котором крупные китайские и индийские компании переуступят свои контракты более мелким, предположил Юшков. Это уже видно на примере санкционного режима: глобальные корпорации из того же Китая выполняют санкции США и ЕС и не ведут деятельность с Россией, но этот сегмент перехватывают более мелкие компании, не представленные на глобальном рынке. Санкции не затрагивают их, заключил специалист.