США запретят морские перевозки российской нефти с декабря

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Соединенные Штаты совместно с партнерами из «Большой семерки» и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля следующего года, подтвердила в пятницу, 9 сентября, пресс-служба министерства финансов США.

При этом западная коалиция намерена сделать некоторые исключения из запрета для поставок, которые будут укладываться в ценовые ограничения, которые определят союзники, пишет РИА Новости.

Накануне в пресс-службе Минфина США сообщили, что Вашингтон не будет возобновлять закупки российской нефти после введения на нее лимита цен. В справочных материалах, размещенных в преддверии имплементации инициативы, ведомство напомнило, что Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, однако не отказывают в подобных закупках другим государствам.

Накануне замглавы Минфина США Адевале Адейемо рассказал, что режим лимита цен на нефть из России, который намерены ввести Штаты и их партнеры, будет предусматривать ответственность в рамках закона для тех, кто попытается скрыть происхождение или реальную стоимость закупленной ими нефти.