В американском Минфине заявили, что не возобновят закупки российской нефти

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Соединенные Штаты не возобновят закупки российской нефти после введения на нее лимита цен, сообщили в пятницу, 9 сентября, в пресс-службе американского министерства финансов.

В справочных материалах, размещенных в преддверии имплементации инициативы, ведомство напомнило, что Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, однако не отказывают в подобных закупках другим государствам, пишет РИА Новости.

— Этот запрет останется в силе, — говорится в документе, который цитируют журналисты.

Накануне замглавы Минфина США Адевале Адейемо рассказал, что режим лимита цен на нефть из России, который намерены ввести Штаты и их партнеры, будет предусматривать ответственность в рамках закона для тех, кто попытается скрыть происхождение или реальную стоимость закупленной ими нефти.

В этом же заявлении замглавы финансового ведомства Соединенных Штатов рассказал, что будет делать Россия в случае ограничения цен на нефть. По его словам, Москва не откажется от экспорта этого энергоресурса.