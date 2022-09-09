В Минфине США рассказали, что будет делать Россия после ограничения цен на нефть

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Американские власти считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае введения потолка цен на нее. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

По словам чиновника из США, он часто слышал заявления о том, что Россия не намерена продавать нефть по установленным тарифам или ниже них и «просто откажется от экспорта», пишет ТАСС.

Адейемо заметил, что с точки зрения экономики удерживать нефть не имеет никакого смысла, а потолок цен создает «явный экономический стимул» продавать ее строго в рамках установленного лимита.

Американский чиновник отметил, что у России якобы «нет возможностей для хранения нефти», а остановка и последующее возобновление добычи «черного топлива» для России может стоить очень больших денег.

— В результате Россия будет вынуждена продолжать продавать нефть или же столкнется с угрозой деградации своих производственных мощностей в долгосрочной перспективе, — подчеркнул замглавы Минфина США.

Накануне стало известно, что только три страны Евросоюза из 27 поддержали идею введения потолка цен на газ из России.