Только три страны ЕС высказались за введение потолка цен на российский газ

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Только три страны Евросоюза из 27 поддержали идею введения потолка цен на газ из России. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил итальянский министр экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

— три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу, — заявил он.

Кроме того, еще 15 стран Евросоюза выступили за введение общего потолка цен на газ для всех поставщиков. Среди поставщиков газа в Евросоюз кроме России — Норвегия, Алжир и Катар, также много СПГ приходит из США.

Еврокомиссии было поручено в ближайшее время подготовить соответствующее предложение, передает слова Чинголани ТАСС.

Известно, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час. Однако представители ЕК назвали подобное решение рискованным шагом.

Комментируя предложение, президент России Владимир Путин назвал глупостью данную идею. По словам главы государства, если Европе не нужен российский газ, то он будет направлен в другие страны.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что в случае введения ограничения цен поставки газа из РФ могут полностью прекратиться, усложнив и без того непростую ситуацию с запасами голубого топлива в ЕС.