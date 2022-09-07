Politico: ЕК предложила потолок цен на российский газ

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Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ из России до 50 евро за мегаватт-час, однако назвали это рискованным шагом. Об этом в среду, 7 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на документ ЕК с предложениями по преодолению энергетического кризиса.

— Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта, — говорится в публикации.

При этом в ЕК подчеркнули, что это решение будет авантюрой.

В МИД Франции отметили, что любые принятые меры будут временными. Их могут ввести на шесть месяцев и, вероятно, продлить еще на столько же.

Министр Испании завила, что европейским странам будет «несколько сложно» договориться и согласовать технические подробности.

Представитель ФРГ констатировал, что Берлин намерен организовать государственную «экспертную комиссию», чтобы найти «наиболее мудрый» подход к ограничению цен на газ, передает РИА Новости.

Главы министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

Новак назвал это предложение «полным абсурдом». По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку.