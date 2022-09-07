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Путин назвал очередной глупостью Запада ограничение цены на газ

Евгений Жуков
Политика
Путин назвал очередной глупостью Запада ограничение цены на газ
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России. Об этом он заявил в среду, 7 сентября, на Восточном экономическом форуме.

— Очередная глупость, не имеющая никаких перспектив, — заявил президент.

По словам главы государства, если Европе не нужен российский газ, то он будет направлен в другие страны. Также «чушью» президент назвал обвинения в использовании «Северного потока» в качестве энергетического оружия, передает ТАСС.

— Давайте нам турбину — мы завтра включим «Северный поток — 1». Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дел — теперь не знают, что с этим делать, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что энергоресурсы, добываемые в России, прежде всего должны быть направлены «на развитие собственной страны». По его словам, российский трубный газ всегда был более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину приостановки транзита газа по «Северному потоку».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России.

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