Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах зимой из-за снижения поставок газа РФ

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Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, и это вина правительств ЕС. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 6 сентября.

Во время пресс-конференции в Анкаре политика попросили оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в Евросоюз.

— Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа, — цитирует турецкого лидера ТАСС.

«Северный поток» был полностью остановлен 2 сентября на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, снижение экспорта из России случилось в неудачный момент для Европы, так как это совпало с сокращением в Норвегии выработки гидроэлектроэнергии и резким уменьшением выработки на атомных электростанциях Франции.