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WSJ: Остановка «Северного потока» ударила по экономике Европы

Анастасия Колоскова
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WSJ: Остановка «Северного потока» ударила по экономике Европы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Остановка Россией для ремонта газопровода «Северный поток» наносит «экономический удар» по европейским странам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

— Закрытие «Северного потока», что, как заявил Газпром, продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа, — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что снижение экспорта из России случилось в неудачный момент для Европы, так как это совпало с сокращением в Норвегии выработки гидроэлектроэнергии и резким уменьшением выработки на атомных электростанциях Франции.

Газета прогнозирует, что последствиями дальнейшего возможного роста цен на газ и электроэнергию станет увеличение инфляции, обнищание граждан, а также давление на энергоемкие отрасли. Председательствующая в Совете Европы Чехия готовит план мероприятий по борьбе с «дикими движениями» цен на рынках электроэнергии, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

газопроводы Европа Северный поток
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