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Песков назвал причину приостановки транзита газа по «Северному потоку»

Александр Афонин
В мире
Песков назвал причину приостановки транзита газа по «Северному потоку»
Фото: Администрация президента РФ

Приостановка поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» связана с введенными рядом стран Запада санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 сентября.

— Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что сложившаяся с ограничениями ситуация привела к тому, что специалисты не могут приступить к обслуживанию агрегатов газопровода, а их транспортировка вызывает ряд трудностей, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности на последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

По словам Пескова, вина за остановку газопровода «Северный поток» лежит на европейских политиках. Он отметил, что именно из-за этих людей европейцы сейчас «умирают от инсультов», увидев счета за электроэнергию.

Дмитрий Песков газоснабжение Северный поток
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