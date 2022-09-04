Песков возложил вину за остановку «Северного потока» на европейских политиков

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вина за остановку газопровода «Северный поток» лежит на европейских политиках. Об этом в воскресенье, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит Газпрому, но которое по контракту они должны обслуживать, — это не вина Газпрома, это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях, — убежден представитель Кремля.

По его словам, именно из-за этих людей европейцы сейчас «умирают от инсультов», увидев счета за электроэнергию. При этом Песков подчеркнул, что ситуация обострится с приходом холодов.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

В ответ на это председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью.

Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт выразила мнение, что российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику решением перекрыть газопровод. Она заявила, что глава России развязывает «экономическую войну».