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В Евросовете назвали ожидаемым прекращение поставок газа по «Северному потоку»

Егор Провоторов
В мире
В Евросовете назвали ожидаемым прекращение поставок газа по «Северному потоку»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью. С таким заявлением в пятницу, 2 сентября, выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

— Шаг «Газпрома», к сожалению, не является неожиданностью. Использование газа в качестве оружия не изменит решимости ЕС, — написал европейский политик на странице в одной из своих социальных сетей.

Шарль Мишель также заверил, что страны Евросоюза ускорят процесс достижения энергетической независимости. Кроме того политик подчеркнул, что долг европейских государств заключается в защите своих граждан и помощи украинской стороне, пишет газета «Известия».

Накануне стало известно, что Европейская комиссия считает остановку газопровода «Северный поток» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением того, что Россия является ненадежным поставщиком.

До этого в российской компании Газпром сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности на последней остававшейся турбине.

Евросоюз (ЕС) газоснабжение Европа Северный поток
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