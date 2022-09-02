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В ЕК сочли «цинизмом» решение о приостановке «Северного потока»

Анастасия Колоскова
Экономика
В ЕК сочли «цинизмом» решение о приостановке «Северного потока»
Фото: depositphotos

Европейская комиссия (ЕК) считает остановку газопровода «Северный поток» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением того, что Россия является ненадежным поставщиком. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

— Объявление Газпрома, что он вновь закрывает «Северный поток» под надуманными предлогами, и является подтверждением его ненадежности как поставщика, — отметил он.

Мамер также добавил, что это решение является подтверждением «цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах вместо исполнения контрактных обязательств», передает ТАСС.

До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности на последней остававшейся турбине.

Уточняется, что представители компании уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Предприятие также получило предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в ответ на это заявил, что на фоне приостановки поставок газа из России через «Северный поток» обостряются вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.

Еврокомиссия (ЕК) Энергетика Северный поток
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