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В Германии отреагировали на остановку «Северного потока» на неопределенный срок

Анастасия Колоскова
В мире
В Германии отреагировали на остановку «Северного потока» на неопределенный срок
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

На фоне приостановки поставок газа в Германию из России через «Северный поток» обостряются вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.

— В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии, — сказал чиновник.

Страна частично подготовлена к этому, но отныне «все зависит от каждого», цитирует Мюллера РИА Новости.

До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности на последней остававшейся турбине.

Уточняется, что представители компании уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Предприятие также получило предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.

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