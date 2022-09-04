Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Путин посеял панику в Великобритании решением по «Северному потоку»

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Путин посеял панику в Великобритании решением по «Северному потоку»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику решением перекрыть газопровод «Северный поток». Об этом сообщила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

Она заявила, что глава России развязывает «экономическую войну».

— Мы как страна паникуем, Европа тоже. И это неудивительно, — сообщила Найт.

Также специалист обвинила британские власти в создании зависимости от поставок энергоресурсов из «недружелюбных» стран.

— У нас была неправильная энергетическая политика. Это действительно неприятный шок, — подчеркнула она, передает агентство Bloomberg

2 сентября сообщалось, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью. С таким заявлением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

паника газопроводы Великобритания Европа Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте