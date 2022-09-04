Bloomberg: Путин посеял панику в Великобритании решением по «Северному потоку»

Российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику решением перекрыть газопровод «Северный поток». Об этом сообщила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Она заявила, что глава России развязывает «экономическую войну».
— Мы как страна паникуем, Европа тоже. И это неудивительно, — сообщила Найт.
Также специалист обвинила британские власти в создании зависимости от поставок энергоресурсов из «недружелюбных» стран.
— У нас была неправильная энергетическая политика. Это действительно неприятный шок, — подчеркнула она, передает агентство Bloomberg
2 сентября сообщалось, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью. С таким заявлением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.