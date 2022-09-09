«Нужно торговать»: аналитик оценил вероятность ограничения цены на российский газ

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Евросоюз может пойти на ограничение стоимости российского газа по политическим причинам. Если это произойдет, поставки газа из РФ могут полностью прекратиться, усложнив и без того непростую ситуацию с запасами голубого топлива в ЕС. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя желание Евросоюза ввести ограничения на стоимость газа.

Эксперт отметил, что в случае введения ограничений Россия может полностью прекратить поставлять газ в ЕС.

— Любые экономические конфликты — плохо, потому что нужно торговать. Но если уж мы решили доказать, что без нас будет сложно, нужно это делать. Я думаю, ограничение цены введут, даже надеюсь на это. Если не введут, то смысла в конфликте никакого нет, тогда мы его проиграли. Поэтому я ожидаю, что через украинскую ГТС перестанет поступать газ и все те страны, которые подпишутся под верхней границей, лишатся нашего газа, — уверен Демидов.

По словам эксперта, сначала о необходимости введения верхней планки цены на газ заявил один из итальянских министров. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подхватила это заявление, дополнив, что ограничить нужно именно цену российского газа, уточнил собеседник «ВМ».

Подобная мера выглядела бы максимально нелогично, однако она выгодна Америке, заметил специалист.

— Для Венгрии или Сербии российский газ идет по цене меньше 1000 долларов. Для стран, с которыми непонятные отношения (вроде Молдавии), — цена в районе 1500–1700 долларов. Это процентов на 40 меньше, чем цена газа, продаваемого США и Катаром. Вводить планку на этот газ — глупость. Естественно, даже Польша заявила, что она против этого. Но думаю, что в первую очередь введут ограничения именно для нас. США уже достаточно усилий приложили, чтобы «отжать» рынок у России. Вряд ли они откажутся от этого, — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что действия Евросоюза в сфере энергетики уже давно не поддаются логике, поэтому вполне возможно, что новые ограничения введут «в самый пик зимы», в декабре. При этом с логической точки зрения такие лимиты стоит прописывать в конце февраля или марте, уточнил эксперт.

Евросоюз уже сталкивается с экономическими проблемами из-за нехватки газа, отметил Демидов.

— Отбор газа из хранилищ уже начался. В Праге около 70 тысяч человек вышли на митинг. Люди были в футболках — еще тепло, просто они получили платежки. Еще есть такая вещь, как промышленная инфляция. Это та инфляция, которая накапливается в промышленности и через несколько месяцев выливается на обычных людей. Цены для производства чего бы то ни было в Европе существенно выросли из-за дорогих ресурсов, и в сентябре–ноябре люди ощутят это на себе. Будут высокие цены, а в некоторых случаях — отсутствие товара, потому что производства начнут останавливаться, — рассказал эксперт.

Евросоюзу будет сложно пережить эту зиму, заметил аналитик: США не смогут обеспечить все потребности Европы. Даже Иран, который имеет большие объемы газа и потенциально готов поставлять его в ЕС, не имеет для этого технических возможностей. Так как ситуация не решается, высокие цены на газ перейдут на 2023 год. Если в следующем году страны не договорятся о ценах, то в Европе могут разделиться внутренние экономические блоки, резюмировал собеседник «ВМ».

Ряд стран, входящих в ЕС, опасаются ответных мер России в случае введения потолка цен на газ.

По данным издания, не менее десяти стран — членов ЕС, в числе которых Греция, Италия и Польша, выразили желание ввести общие ограничения цен для всех поставщиков энергоресурсов. Их правительства боятся, что потолок цен на газ исключительно из России «может разозлить Москву».