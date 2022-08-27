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«Суровая зима»: аналитик спрогнозировал срывы поставок американского газа в ЕС

Игорь Синельников

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В мире
«Суровая зима»: аналитик спрогнозировал срывы поставок американского газа в ЕС
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уже в ближайшее время Америка может столкнуться с заметным ухудшением погоды, которое способно помешать ей выдержать график поставок сжиженного природного газа в Евросоюз. Выходом из этой ситуации могло бы стать повторное налаживание сотрудничества Европы и России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Эксперт отметил, что в этом году в Америке возможна суровая зима, из-за которой могут пострадать не только американцы, но и европейцы.

— Буквально на днях я смотрел прогнозы: ожидается, что во второй половине года так называемый эффект Ла-Нинья (снижение температуры поверхностных вод в центральной и восточной части экваториального Тихого океана и усиление ветра в его южной части — прим. «ВМ») только усугубится и будет очень суровая погода. Во-первых, это приведет к техническим сложностям при загрузке, во-вторых — к более суровой зиме как в США, так и в Европе. США будут большую часть газа использовать для себя и меньшую часть смогут продать в Европу, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам специалиста, последствия этого явления зависят от его масштабов. Штаты будут следить за ситуацией и постараются не допустить больших потерь, но легко могут потерять до 30 процентов объемов. Учитывая то, что доля поставок американского газа в Европу составляет около 40 процентов от общего объема, такой сценарий может повлечь серьезные последствия, уверен Демидов.

Специалист подчеркнул, что страны Европы оказались в сложной ситуации в связи с нехваткой газа в хранилищах.

— Я смотрю на заявления Германии о том, что они достигли заполнения хранилищ 80 процентов. На самом деле это мало что значит: 80 процентов — хорошо, если у тебя есть постоянные поставки. Если посмотреть, 80 процентов хранилищ — это 18,6 миллиарда кубов. Это примерно 19 процентов от годового потребления. При этом с сентября по декабрь Германия потребляет 35 процентов всего газа, потребляемого за год, а у них 19 процентов. Учитывая, что будут срывы поставок, сложно предположить, что Германия сможет восполнить дефицит, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам Демидова, пока непонятно, каким образом Европа сможет компенсировать нехватку газа, учитывая перебои в США и то, что большая часть газа пойдет в Юго-Восточную Азию из-за роста цен. Из-за этого в ЕС могут ввести нормированное потребление газа и штрафы за потребление сверх нормы, предупредил эксперт.

Европа вернется к поставкам из РФ только в том случае, если там начнутся большие проблемы, уверен аналитик.

— Только в этом случае она может вернуться к закупкам российского газа. Россия может помочь сразу существенно, если пустят оба «Северных потока». Но твердолобые европейские политики ради какой-то идеи способны убить свою экономику: там уже звучат предложения распилить «Северный поток — 2», чтобы им никогда нельзя было воспользоваться. Хотя люди могут и образумиться, — заключил Демидов.

Ухудшение погоды может стать причиной срыва поставок американского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в Центре развития энергетики (ЦРЭ).

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