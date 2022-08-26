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«Есть правила игры»: почему Норвегия отказалась сделать скидку на газ Евросоюзу

Игорь Синельников

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«Есть правила игры»: почему Норвегия отказалась сделать скидку на газ Евросоюзу
Фото: shutterstock

Норвегия не согласна снижать цены на поставляемый в Европу газ, так как это ударит по ее интересам. Из-за того, что доля норвежских поставок среди всего газа в Евросоюзе довольно высока, ЕС будет вынужден переплачивать за этот газ и сократит его потребление. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Специалист отметил, что, удерживая высокий ценник на газ, Норвегия не нарушает никаких правил.

— Было бы крайне наивно ожидать, что Норвегия вдруг ни с того ни с сего начнет продавать газ дешевле. Норвегия следует правилам Евросоюза более дисциплинированно, чем любая другая страна-поставщик. Она ведь не требовала от покупателей платить за газ больше в 2019 и 2020 годах, когда газ принялся резко дешеветь? Нет, она так не делала, потому что есть правила игры и цена газа формируется на бирже. Более того, Норвегия никогда не обращалась к ЕС, чтобы он решил ее проблемы на фоне спада на мировых углеводородных рынках, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам эксперта, еще недавно Норвегия испытывала сложности в энергетической сфере. Страна даже намеревалась в начале 2016 года отменить ряд важных для себя программ, но потом цены на нефть выросли, и ситуация разрешилась. В 2020 году цены на газ значительно падали, и никто не предлагал заплатить больше. Сейчас Норвегия играет по тем же правилам, пояснил Фролов.

Из-за высоких цен на норвежский газ спрос на него в ЕС будет падать, подчеркнул эксперт.

— То, что мы наблюдаем сейчас, конечно, имеет определенную спекулятивную составляющую: рост не вполне объективен, цены разгоняет момент паники. Однако мы должны отдавать себе отчет в крайне простом обстоятельстве: если бы была возможность откуда-то извне привезти дополнительные объемы газа, они бы уже пришли еще неделю назад, и это привело бы к снижению цен. Но мы не видим этих избытков, баланс спроса и предложения нарушен, и, несмотря на крайне высокие и выгодные цены, восстановить за счет увеличения предложения не получается. Это значит, что баланс будет восстанавливаться за счет сокращения спроса, как и происходило на протяжении последних трех кварталов. Этот процесс начался уже в конце прошлого года, — объяснил специалист.

Как отметил Фролов, норвежский газ составляет примерно четверть от общего закупаемого Евросоюзом объема. Потребление газа в ЕС в прошлом году составило порядка 406–410 миллиардов кубических метров, из этого объема около 100 миллиардов поставила Норвегия, порядка 150 — Россия. Евросоюз продолжит брать газ в Норвегии и России, а также Алжире и Азербайджане, однако он будет обходиться дороже, резюмировал собеседник «ВМ».

Несмотря на энергетический кризис, Норвегия не будет снижать цены на газ для стран Евросоюза. Об этом в беседе с газетой E24 заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.

Он отметил, что нефтяные компании ведут свою деятельность на коммерческой основе. Власти не хотят навязывать бизнесу контракты с невыгодными условиями, подчеркнул Осланд.

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