Зачем Россия увеличила поставки газа в Венгрию

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Венгрия хочет не только хорошо подготовиться к зиме, но и стать поставщиком газа для соседних стран. Поэтому она может заказывать в России даже большие объемы газа, чем официально обсуждается в СМИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

О том, что Газпром увеличил поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку» стало известно 13 августа. Россия и Венгрия уже обсуждают график на сентябрь, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Демидов отметил, что о поставках газа сверх изначально оговоренных объемов Россия и Венгрия договорились недавно.

— Увеличение поставок по «Турецкому потоку» в Венгрию — результат достигнутых около трех недель назад договоренностей во время визита министра иностранных дел Венгрии в Россию. Мы говорим о 700 миллионах кубометров, но я думаю, что Венгрия закачает существенно больше и сделает большой запас на зиму и на следующий год, — объяснил собеседник «ВМ».

По словам Демидова, Венгрия будет закачивать газ не только для своих нужд, но и для отправки в другие государства. Из-за сложной геополитической ситуации Венгрия вместе с Турцией могут стать хабами, через которые будет проходить российский газ, предположил специалист.

Аналитик подчеркнул, что данные об объемах дополнительных поставок, которые фигурируют в СМИ, скорее всего, гораздо ниже фактических именно из-за запланированных поставок в другие европейские государства.

— 700 миллионов кубометров, о которых якобы говорили министр иностранных дел Венгрии и представители Газпрома — не тот объем, который нужно отдельно обсуждать. По долгосрочным контрактам предусмотрены объемы, которые можно закачать сверх контракта — это примерно от 10 до 15 процентов. Учитывая, что Венгрия потребляет около 10 миллиардов кубов, названная цифра составляет около восьми процентов. Об этом можно договориться по телефону или по переписке. Поэтому я думаю, что обсуждались существенно большие объемы. Скорее всего, учитываются страны Балканского региона: Сербия, Македония, Босния и, естественно, Германия и Франция. Эти страны граничат или находятся недалеко от Венгрии, — пояснил специалист.

По мнению Демидова, Венгрия будет поставлять газ только в приграничные государства. Страны, которые находятся относительно далеко, уже находятся рядом с морем: Италия и Кипр имеют терминалы, принимающие сжиженный природный газ. В странах, расположенных на берегу Балтийского и Северного морей, эти терминалы также есть, заключил эксперт.