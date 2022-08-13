МИД Венгрии объявил о начале дополнительных поставок газа из России

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Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку». Об этом сообщил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в субботу, 13 августа.

— Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам, — сказал он.

Госсекретарь добавил, что на данный момент такой объем сырья невозможно пополнить без российских поставщиков. Так, Газпрому предстоит ежедневно дополнительно предоставлять порядка 2,6 миллиона кубометров голубого топлива.

Решение о дополнительных поставках газа было принято в ходе визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву. По словам Менцера, стороны уже начали переговоры по графику на сентябрь, передает РИА Новости.

Со вторника, 9 августа, вступили в силу новые правила относительно сокращения спроса на газ в Евросоюзе на 15 процентов в ближайшие несколько месяцев. Речь идет о плане по добровольной экономии голубого топлива.