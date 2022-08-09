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Со вторника, 9 августа, вступают в силу новые правила относительно сокращения спроса на газ в Евросоюзе на 15 процентов в ближайшие несколько месяцев, говорится в документе, размещенном в Официальном журнале ЕС.

Речь идет о плане по добровольной экономии «голубого топлива», однако снижение его потребления вскоре может стать обязательным для государств объединения, пишет РИА Новости.

В понедельник, 8 августа, в Официальном журнале было опубликовано регулирование «о согласованных мерах относительно снижения спроса на газ», которое в минувшую пятницу, 5 августа, было одобрено Советом ЕС.

Это регулирование будет действовать в течение 12 месяцев с момента его вступления в силу. К маю следующего года Еврокомиссия должна будет провести его оценку к маю 2023 года. У ЕК будет возможность продлить срок действий вышеуказанного регламента.

В попытке отказаться от поставок из РФ европейские страны отбирают газ у развивающихся государств, провоцируя там энергетический кризис. Об этом в понедельник, 8 августа, написал обозреватель издания Handelsblatt Матиас Пир.